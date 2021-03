Die Tafel in Apolda scheint vom Pech verfolgt. Kurz hintereinander sind der Einrichtung gleich zwei Großspender weggebrochen. Quasi von heute auf morgen. Der eine Supermarkt wird renoviert. Der andere Einkaufsmarkt ist abgebrannt. Auch von dort kamen Lebensmittel, dreimal in der Woche. Die Konsequenz: Die Regale in Apoldas Tafel sind weniger gut gefüllt. Die Auswahl ist lange nicht mehr so gut. Zumal die Spender ohnehin weniger Lebensmittel übrig haben. Die Menschen kaufen in dieser Corona-Zeit mehr Essen ein - es bleibt folglich weniger übrig.