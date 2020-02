Das Ergebnis im Corona-Verdachtsfall in den Ilm-Kreis-Kliniken in Arnstadt soll frühestens am Sonntagabend vorliegen. Das teilte das zuständige Labor der Charité Berlin mit. Derzeit sei man überlastet aufgrund der vermehrt auftretenden Verdächtsfalle. Wie eine Sprecherin des Ilm-Kreises mitteilte, bleibt der 15-jährige Junge in Arnstadt weiter isoliert in Behandlung.

Schule bleibt bis auf Weiteres geschlossen

Auch die Regel- und die Grundschule in Ichtershausen bleiben vorsorglich bis auf Weiteres geschlossen. Schon am Freitag blieben in Ichtershausen einige öffentliche Einrichtungen der Gemeinde geschlossen. Darunter die Gemeindeverwaltung, die Bibliothek sowie die Grund- und Regelschule.

Eine Schülerreise nach Perm in Russland, die Freitag beginnen sollte, wurde abgesagt. Die Schüler wurden mit Bussen der kommunalen Busgesellschaft IOV am Vormittag aus Halle zurückgeholt. Auch ein Schüleraustausch mit Polen findet vorerst nicht statt. Abgesagt wurde auch ein Flohmarkt, der am Samstag auf dem Gelände des Verwaltungsgebäudes in Ichtershausen geplant war.

Schüler machte Urlaub in der Lombardei

Grund ist ein Verdachtsfall bei einem nahen Verwandten einer Verwaltungsmitarbeiterin. Der 15-Jährige war vor zwei Wochen in einem Skilager in der Lombardei, eine Region, die mittlerweile als Risikogebiet eingestuft wurde. Man wolle kein Risiko eingehen, sagte Bürgermeister Möller. Der Junge werde isoliert und zeige Symptome eines grippalen Infekts.

Die Kindertagesstätte in Ichtershausen bleibt geöffnet. Wie eine Mitarbeiterin MDR THÜRINGEN sagte, sind am Freitagmorgen aber deutlich weniger Kinder in die Einrichtung gebracht worden.

Ilm-Kreis schaltet Hotline zu Coronavirus