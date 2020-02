Erstmals gibt es an einer Schule im Weimarer Land einen Corona-Verdachtsfall. Wie das Landratsamt mitteilte, handelt es sich um die Grundschule Kromsdorf-Oßmannstedt. Die Eltern seien per Brief über den Verdacht informiert worden. Ihnen wurde freigestellt, ihre Kinder am Donnerstag zur Schule zu schicken. Etwa die Hälfe der Schüler sei anwesend gewesen, hieß es.