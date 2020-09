Die Thüringer Gesundheitsämter haben am Dienstag 21 neue Corona-Fälle gemeldet. Damit stieg die Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie im März auf 3.852. 195 aktive Fälle gibt es derzeit. Das sind 77 mehr als vor zwei Wochen. Im Moment gibt es mit dem Kreis Eichsfeld nur einen coronafreien Kreis im Freistaat.

Die meisten aktiven Fälle werden im Weimarer Land registriert. Dort zieht das Landratsamt jetzt Konsequenzen und arbeitet an einer neuen Allgemeinverfügung. Die Regeln werden wieder strenger, kündigte Landrätin Christiane Schmidt-Rose (CDU) bereits am Montag an. Den Blick richtete sie insbesondere auf anstehende Veranstaltungen im Kreis. Die Landrätin hatte bereits stärkere Kontrollen angekündigt.