Kurz zuvor hatte es noch geheißen, dass weiter auf die Test-Ergebnisse aus der Charité in Berlin gewartet werde und deshalb die Schulen in Ichtershausen vorsichtshalber geschlossen bleiben. Wenig später traf dann der Befund aus der Bundeshauptstadt ein. Der 15-Jährige, der seit Donnerstag im Krankenhaus in Arnstadt in Quarantäne lag, ist nicht am Coronavirus erkrankt. Er könne die Klinik wieder verlassen, wenn es ein Gesundheitszustand zulässt, hieß es.