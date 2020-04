Fünf-Gänge-Menüs oder Flying Dinner für Rennfahrer der Formel I, für Könige, Scheichs, Stars und Sternchen, Königen und Bundespräsident. So war es vor Corona. Hans Marcher kocht normalerweise in Luxusvillen in aller Welt, fliegt mit seinem Team nach Südfrankreich und Übersee. In Zeiten der Coronakrise aber steht er mit Kollegen auf dem Parkplatz am Stausee Hohenfelden und brät Bratwürste.

"Wir sind nicht nur die Schickimicki-Fraktion, wir können auch bodenständig", sagt der 49-Jährige. "Die Zeit jetzt gibt auch die Chance, wieder mit beiden Hacksen auf dem Boden zu stehen. Und eine Bratwurst braten, kann auch ein Bayer", lacht Marcher. Nach 30 Jahren in Thüringen sei er aber wohl inzwischen "ossimiliert".

Statt Hochzeiten und Geburtstagen geschlossene Türen

Aber auch Marcher muss umdenken. In seinem "Haus am See" in Hohenfelden im Weimarer Land waren in diesen Wochen Hochzeiten, Geburtstage und Jubiläen eingebucht. Aktuell ist alles zu. Auch die benachbarte Strandbar. Heiko Hildebrandt hatte sie erst im Vorjahr eröffnet. Statt Cocktails gibt nur auch er seinen Senf dazu, gehört sozusagen zur neuen "Bratwurst-Connection (zu dt. Verbindung)".

Dabei stand der 49-Jährige schon in der Küche im Berliner Edel-Hotel "Adlon" und in einem Michelin-Restaurant im Saarland. Heiko Hildebrandt war einer von 50 in der Welt auserkorenen Gourmetköchen, die bei der Formel 1 in Abu Dhabi für Sebastian Vettel und Co. gekocht haben.

Bratwurstduft an der frischen Luft

Und nun? Zurück zu den Wurzeln. "Wir haben den Vorteil, dass wir den Parkplatz nutzen, dort auch all die Abstandsvorschriften einhalten können", sagt er. Am Stausee würde auch in der Krise nicht jeder sein eigenes Süppchen kochen. Gemeinsam mit den Betreibern des Campingplatzes bieten sie nun Bratwurst und Getränke an. Radfahrer, Wanderer stehen zwischen Flatterband an wie am Flughafenschalter bei der Kofferabgabe. "Es ist eine andere Form des Arbeitens und hat den Vorteil: wir sind an der frischen Luft." Die Köche nehmen es sportlich und unterstützen sich gegenseitig.

Sein Name ist Programm: Koch Martin Brater am Rost. Bildrechte: MDR/ Jana Hildebrandt Der Dritte in der Runde ist der 30-jährige Martin Brater. Bei ihm ist Name quasi jetzt Programm. Normalerweise zaubert er Menüs für Wild-Feinschmecker. Jetzt legt er Wildbratwürste vom Forsthaus Willrode auf oder räuchert Wildschinken. Mit dem Bratwurstbraten könne man zwar nicht all die Verluste ausgleichen, sagt Marcher. "aber wir haben etwas zu tun, sind beschäftigt. Wenn wir den ganzen Tag drüber nachdenken, wie wir die Krise bewältigen, würden wir wahrscheinlich resignieren".