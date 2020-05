Preisverleihung "Apolda European Design Award 2020" erstmals online verliehen

Das gab die Jury Samstagabend via Facebook und Instagram bekannt. Mateos´ Kollektion sei stimmig, selbstbewusst, weiblich und zart. Zudem leiste ihre Arbeit einen Beitrag zur Nachhaltigkeit, heißt es in der Begründung.

Der zweite Preis ging an Justine Masché von der Universität der Künste in Berlin. Insgesamt ist der Design-Award mit 30.000 Euro dotiert. Erstmals seit 1993 wurde er in diesem Jahr ausschließlich online verliehen. Corona bedingt musste auf eine große Modenschau und Preisvergabe in der Apoldaer Stadthalle verzichtet werden. In diesem Jahr wurden 29 Kollektionen von Modeabsolventen aus 15 Hochschulen und zehn Ländern eingereicht, darunter Polen, Finnland und Frankreich.