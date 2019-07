Am Rande von Kromsdorf bei Weimar ist am Freitagabend ein Getreidefeld in Flammen aufgegangen. Nach Angaben der Polizei kam das Feuer bis auf wenige Meter an ein Wohngebiet heran. Feuerwehr und Landwirten sei es gelungen, den Brand einzudämmen und zu löschen. Rund um den Brand wurde das Feld mit Traktoren umgepfügt, um dem Feuer die Nahrung zu entziehen. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde der Zugverkehr auf der angrenzenden Bahnstrecke Weimar-Apolda eingestellt. Zehn Personenzüge fielen nach Angaben der Polizei aus. Das Feuer vernichtete mindestens zehn Hektar Getreide. Die Brandursache ist noch ungeklärt.