Am Mittwoch konnte der gebürtige Weimarer in Apolda gefasst werden. (Symbolbild)

Am Mittwoch konnte der gebürtige Weimarer in Apolda gefasst werden. (Symbolbild)

Am Mittwoch konnte der gebürtige Weimarer in Apolda gefasst werden. (Symbolbild) Bildrechte: Colourbox.de

Nach fast zweiwöchiger Flucht ist ein 39-jähriger Mann am Mittwoch in Apolda gefasst worden. Er hatte sich dort bei einer Bekannten versteckt. Gegen den Mann lagen zwei Haftbefehle vor, unter anderem wegen mehrerer Diebstähle. Er war deshalb zu zwei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden.

Am 20. August war der 39-Jährige in einem Auto in Camburg im Saale-Holzland-Kreis gesehen worden. Als er kontrolliert werden sollte, flüchtete er Richtung Sachsen-Anhalt. Dabei verursachte er einen Verkehrsunfall mit einem Lkw. Sein Fluchtfahrzeug wurde später auf einem Feld entdeckt. Ein Großaufgebot der Polizei mit Hubschraubern und Suchhunden suchte zunächst vergeblich nach dem Mann. In den vergangenen 14 Tagen hatten auch Fahnder der Kripo Jena und der Polizeiinspektion Apolda verstärkt nach dem gebürtigen Weimarer gefahndet. Am Mittwoch klickten nun die Handschellen.