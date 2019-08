Der einstige Thüringer Baustoff-Handelsriese Mühl Product & Service AG kann mit einem Steuererlass in zweistelliger Millionenhöhe rechnen. Laut dem Unternehmen aus Kranichfeld im Weimarer Land hat das Finanzamt Jena zunächst mündlich mitgeteilt, die Mühl AG von 58,5 Millionen Euro Steuern freizustellen. Dabei handele es sich aber nicht um Steuern auf Gewinne. Vielmehr hätten Gläubiger auf Forderungen an die Mühl AG über 200 Millionen Euro verzichtet, was steuerpflichtig sei. Bei Unternehmen in der Sanierung könne der Fiskus aber Steuern erlassen - dies wolle das Finanzamt in diesem Fall tun.

Bildrechte: dpa