Bad Berka Auto treibt in Ilm davon - Feuerwehr rettet Insassen

Ein Auto ist in Bad Berka beim Durchqueren eines Flusses abgetrieben worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, wollte der 34 Jahre alte Autofahrer im Ortsteil Tannroda die Ilm an einer Stelle mit niedrigem Wasserstand durchqueren. Der Fahrer, seine 20 Jahre alte Begleiterin und ein Kleinkind, das mit im Wagen saß, wurden durchnässt, blieben aber unverletzt. Sie wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.