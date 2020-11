Nach dem Angriff auf einen evangelischen Pfarrer am Volkstrauertag in Apolda hat es auf dem Friedhof einen weiteren Vorfall gegeben. Wie die Polizei in Jena am Mittwoch bei einem Ortstermin mit Innenminister Georg Maier (SPD) mitteilte, haben unbekannte Täter drei erst vor einer Woche aufgestellte Informationstafeln an den Grabfeldern für Kriegstote entfernt. Das Fehlen der Tafeln war am Mittwochmorgen festgestellt worden.