In einem staatlichen Forst bei Bad Berka im südlichen Weimarer Land ist Thüringens zweiter Bestattungswald eröffnet worden. Auf fast 50 Hektar Fläche auf dem Adelsberg nahe der Stadt können Menschen nun ihre letzte Ruhe unter Bäumen finden. Die Asche der Toten kann dort in biologisch abbaubaren Urnen begraben werden. Unter jeder der schätzungsweise 4.700 Buchen haben zehn Urnen Platz. Horst Sproßmann, Sprecher der landeseigenen Anstalt Thüringenforst, sagte zu Eröffnung des Bestattungswaldes: "Das ist für uns ein neues Geschäftsfeld." Betrieben wird der Bestattungswald im Auftrag von Thüringenforst von der Firma FriedWald aus Hessen.

Bundesweit gibt es bereits 400 Orte für Baumbestattungen. In Thüringen ermöglichte bisher nur Walldorf in Südthüringen Beisetzungen in einem gemeindeeigenen Wald. Für den großen Bestattungswald haben Bad Berka und der Kreis Weimarer Land gemeinsam mit einer Bürgerinitiative über zehn Jahre gekämpft. Agrarministerin Birgit Keller (Die Linke) sagte zur Eröffnung, in den vergangenen acht Jahren habe sich die Zahl der Menschen, die eine Grabstätte mitten in der Natur wünschen, verdoppelt. Deshalb prüfe der Thüringenforst derzeit, welche landeseigenen Wälder sich ebenfalls für Bestattungen eignen.