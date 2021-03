Auch das Weimarer Land ist als Zecken-Risikogebiet eingestuft worden. In dem Kreis besteht laut Robert-Koch-Institut (RKI) eine erhöhte Gefahr, nach einem Zeckenstich an einer Hirnhautentzündung zu erkranken. Als Risikogebiete gelten insbesondere Süd- und Ostthüringen. Für diese Regionen empfiehlt das RKI allen, die in der Freizeit oder beruflich mit Zecken in Berührung kommen, eine Schutzimpfung.