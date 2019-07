Wie es nun aber dazu kommen konnte, dass die Verwandte ihre Fläche im Mai 2014 nicht an ihn, sondern an einen Nachbarn verkaufte, kann Hoffmann sich nicht erklären. Aus dem Landwirtschaftsministerium heißt es dazu: "Laut Aussage einer der damaligen Verkäufer der Erbengemeinschaft wurden Herrn Hoffmann mehrfach Pachtangebote unterbreitet, es kam jedoch nie zu einer Einigung. Ebenso wurden mehrfach Kaufangebote offeriert, auch diesbezüglich konnte keine Einigung erzielt werden." Laut Hoffmann stimmt das aber nicht.

Als Dietmar Hoffmann also Ende Juni 2014 zufällig von dem Verkauf erfährt, ist alles schon rechtskräftig. Seine Hoffnung: das zuständige Landwirtschaftsamt (LWA) in Sömmerda. Denn bestimmte Verkäufe von landwirtschaftlichen Flächen müssen in Thüringen genehmigt werden. Und die von Hoffmann bis dahin gepachtete Fläche ist im Grundbuch als Landwirtschaftsfläche ausgewiesen. Er geht von einem Missverständnis aus und will den Verkauf mit Hilfe des Amtes rückgängig machen.