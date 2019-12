Gemeindefusionen Bilanz und Ausblick aus dem Weimarer Land

Der Eine hat schon - die Andere hat es noch vor sich. Was sie vereint ist die Zahl ihrer Überstunden. Thomas Hess (CDU) ist seit Monaten damit beschäftigt, seine Gemeinde "Am Ettersberg" wirklich zusammen zu führen. Das fällt mal leicht, mal schwerer, sagt der Ex-Bundeswehr-Soldat, der im Mai zum Bürgermeister gewählt wurde.

Die ehrenamtlichen Bürgermeister in seinen Ortschaften haben nur noch wenig Befugnis. Sämtliche Unterschriften muss Hess selber leisten. Das verlängert so manches Mal den Bearbeitungsweg und die Bearbeitungszeit, sagt Hess.

Würde er die Fusion rückgängig machen? Auf keinen Fall! Der Region hat sie viel gebracht: "Am Ettersberg" wird wahrgenommen und das auch in Erfurt. Als Landgemeinde könne man ganz anders agieren, z.B. bei der Beantragung von Fördermitteln.

Seiner Kollegin Alexandra Seelig in Grammetal gibt er gern Tipps mit auf den Weg: Sei ehrlich, sei transparent - ist seine erste Botschaft. Das Ortsrecht muss angepasst werden. Das führt zwangsläufig dazu, das sich z.B. Hundesteuersätze ändern. Rede mit den Menschen und begründe warum das so ist.

Seelig nimmt die Ratschläge gern an. Vieles ist schon umgesetzt. So müssen im Zuge der Fusion z.B. einige Straßen umbenannt werden. In der Landgemeinde darf sich keine Anschrift doppeln.

Bei der Wahl der neuen Namen hat Seelig (parteilos) die Einwohner ins Boot geholt und Vorschläge gesammelt und gemeinsam mit ihren Mitarbeitern die Besten ausgewählt. Und so wird am 31.12. die Straße "Im Dorfe" in Bechstedtstraß zur "Salzstraße". In Hopfgarten wird es einen "St. Witus Weg" geben.