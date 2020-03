Ein Schild weist darauf hin, dass der Parkplatz gebührenpflichtig ist. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Am Stausee Hohenfelden im Weimarer Land haben Unbekannte mehrere Parkscheinautomaten gestohlen. Die Diebe kamen Mitte Februar und noch einmal am Anfang März. Dabei haben sie die kompletten Parkscheinautomaten aus der Verankerung gerissen und in ihr Fahrzeug geladen, zeigen Bilder der Videoüberwachung. Zuvor hatten sie ein Geländer entfernt, um mit dem Auto auf den Parkplatz von "Hans am See" fahren zu können. Bei den Taten sind die Diebe genau gleich vorgegangen.