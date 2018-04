Erfurt Lastwagen finden im GVZ kaum Parkplätze

Lastwagen parken gleich reihenweise auf den Straßen des Gewerbeparks. Die Straßengräben sind voller Abfall. Toiletten für die Fahrer gibt es auch nicht - mit der Folge, dass auch für dieses Problem verhältnismäßig einfache Lösungen von den Fahrern gefunden werden. Ein echter Vorwurf allerdings kann den Kapitänen der Landstraßen nur schwerlich gemacht werden. Denn im Erfurter GVZ werden die Brummifahrer eher wie Leichtmatrosen behandelt.

Denn die "parkenden Lkw sind kein Transitverkehr, sondern warten auf Entladung bei den im GVZ ansässigen Unternehmen. Dies bestätigen die Ladepapiere", heißt es in einem nun angefertigten Gutachten der Stadtverwaltung. Im täglichen Termindruck des Speditionsgewerbes würden die Fahrer versuchen, frühzeitig in Erfurt anzukommen, um das vorgegebene Lieferfenster zu halten. Gelingt dieses, werde die Zeit zwischen Ankunft und Entladung für die gesetzlich vorgegeben Ruhezeiten genutzt. Und weil die Parkplätze fehlen, sitzen die Fahrer während dieser Zeit buchstäblich auf der Straße.

Lkw-Stellflächen als Lagerflächen der Unternehmen

Abfall im Grünen - eine Folge der Parkplatznot. Bildrechte: MDR/Matthias Thüsing Denn auf den Firmengeländen sind die wartenden Lkw meist nicht erwünscht. "Einige ortsansässige Unternehmen erlauben das Befahren ihres Firmengeländes nur zum Be- und Entladen", heißt es in dem Gutachten. Das längere Verweilen auf dem Gelände werde grundsätzlich abgelehnt. Das liegt den Recherchen des Prüfer zufolge möglicherweise auch daran, dass die gemäß Baugenehmigung beauflagten Lkw-Stellflächen zum Teil als Lagerflächen zweckentfremdet werden. Einige Fahrer berichten zudem, dass einzelne Unternehmen im GVZ eine stündliche Nachfrage der Fahrer zur Entlademöglichkeit verlangen. "Dies kollidiert in erheblichem Maße mit den gesetzlich geforderten Ruhezeiten", so die Kritik der Gutachter.

Überhaupt zeigen die Behörden ein gewisses Verständnis für die Situation der oftmals ausländischen Fahrer. So heißt es: "Das Transportaufkommen in Deutschland nimmt zu und immer mehr Unternehmen verlagern sozusagen ihr Lager auf die Straße. Das Kapazitätsproblem entlang der Autobahnen und die damit verbundenen Verdrängungseffekte verschärfen die Parksituation an den Start-/Zielorten zusätzlich. Zur Lösung dieses Problems müssen Wege gefunden werden, mit der Parksituation im GVZ umzugehen."

Die Frage lautet: Wie das?

Das Gewerbegebiet ist nahezu voll belegt. Nur noch vier Grundstücke kommen überhaupt als Lkw-Stellplatz in Frage. Doch kurzfristig werden sich die Parkprobleme nicht lösen lassen, so das Fazit der Stadt. Zu streng sind die bürokratischen und bauaufsichtlichen Regelungen im GVZ. Zwei Standorte scheiden aus, weil sie unter Starkstromleitungen liegen und sich dort keine Personen über längere Zeit hinweg aufhalten sollten. Ihre Ruhezeiten müssten die Fahrer dann außerhalb ihrer Laster verbringen. Doch Hotels sind im GVZ laut Bebauungsplan verboten.

Neue Flächen sind zwar da, aber...

Welche Lösung gibt es für Erfurts größtes Gewerbegebiet? Bildrechte: MDR/Matthias Thüsing Ein weiteres Grundstück gehört zwar einem Investor, der hier gerne einen Parkplatz errichten will, doch handelt es sich bei diesem Grundstück um eine sogenannte Ausgleichsfläche. Jede Nutzung ist streng verboten. Eine Änderung des Bebauungsplans lehnt die Stadtverwaltung bislang ab. Bleibt noch ein letztes Grundstück in städtischem Besitz, das grundsätzlich auch geeignet wäre. Doch einem raschen Umbau zum Parkplatz stehen nicht nur die Kosten von rund 2,5 Millionen Euro entgegen. Auch das Landesamt für Denkmalschutz und Ärchäologie hat sich schon zu Wort gemeldet. Im Gebiet sei stets mit Funden zu rechnen. Bevor hier also neue Parkplätze gebaut werden könnten, müsste erst einmal gegraben werden.



Angesichts dieser Gemengelage empfehlen die Gutachter eine (Übergangs-)lösung von verblüffender Einfachheit: "Solange vor Ort im GVZ keine rechtskonforme Alternative zum Parken für Lkw angeboten werden kann, wird vorgeschlagen, das bestehende Parkverbot in Teilen wieder aufzuheben."



Nur - warum gibt es das dann überhaupt?