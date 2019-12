Kurtaxe steigt Bad Berka beschließt Haushalt im zweiten Anlauf

So gut besucht wie am Montag war der Stadtrat von Bad Berka lange nicht mehr. Die Stuhlreihen im Zeughaus - belegt. Die Leute waren interessiert, sollte es doch um ihre Lebensqualität gehen. Einschnitte beim Brunnenfest, die Öffnungszeiten fürs Freibad oder höhere Kindergartengebühren standen zur Debatte. Am Ende kam's weniger schlimm als befürchtet, wenn auch nicht ohne Wermutstropfen.