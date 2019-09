Die "Kloß-Welt" in Heichelheim gibt es jetzt schon 20 Jahre. Das Museum zeigt den Weg von der Kartoffel bis zum Kloß.

Rohstoffsituation angespannt Heichelheim: Kloß-Produktion startet

In Heichelheim im Weimarer Land werden ab sofort wieder Klöße produziert. Die Kloßsaison startet am Samstag. Traditionell werden Mitte September die Kloßkartoffeln geerntet und das ist auch die Zeit, in der die Kloß-Bänder bei der Ablig Feinfrost GmbH wieder anlaufen.