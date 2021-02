Am Donnerstagmittag wird in Klettbach im Weimarer Land ein neuer Wasser-Hochstand erwartet. Wie Ron Reichl von der örtlichen Wasserwehr MDR THÜRINGEN sagte, steht das Wasser bereits jetzt etwa 20 Zentimeter unter der Oberkante der Schutzmauer. Der Haupt-Durchlass sei zu 40 Prozent mit Wasser gefüllt.

In kurzen Abständen kontrolliert die Wasserwehr Zuflüsse und Gräben rund um den Ort. Laut Umweltministerin Anja Siegesmund (Bündnis 90/Die Grünen) droht aber kein akutes Hochwasser in Thüringen. „Die Behörden haben die Lage im Blick“.

Da das Tauwetter vorerst noch andauert, werden die Flusspegel weiter steigen. Daher sei es wichtig, wachsam und einsatzbereit zu sein, so das Umweltministerium. Allerdings gebe es keinen Grund zur Sorge. Denn in den Talsperren und Rückhaltebecken gebe es ausreichend Stauraum. Umweltministerin Siegesmund verwies außerdem auf die Wasserwehren, die vor Ort auf regionale Risiken achten.

Sie gibt es zum Beispiel in Nordhausen und auch in Klettbach. Klettbach liegt zwar nicht an einem Fluss, aufgrund der Kessellage des Ortes standen die Häuser aber schon mehrmals unter Wasser.