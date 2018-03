Die IBA - die Internationale Bauausstellung Thüringen hat sich auch für dieses Jahr viel vorgenommen. Was 2014 bescheiden und mit 16 Kandidaten begann, ist inzwischen zu einem Großprojekt geworden. 29 Vorhaben stehen auf der Liste der IBA. Acht davon haben schon den Projektstatus erreicht und gehen in die Umsetzung. Alle haben eins gemein: Sie gehen das Thema "Stadt.Land" an.

Im Schwarzatal zum Beispiel - da werden so genannte Sommerfrische-Häuser gebaut. Am 24. April wird eines eröffnet. In das ehemalige Heimatmuseum in Döschnitz im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt werden die ersten Probeurlauber einziehen. Und es folgen mehr. In elf Orten des Schwarzatals werden 13 Sommerfrische Häuser entstehen. Historische Gebäude werden dafür belebt und hergerichtet. Der Tourismus soll angekurbelt werden.