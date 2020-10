Eine gute Woche nach seinem Verschwinden ist ein Bennett-Känguru namens Paul immer noch im Weimarer Land unterwegs. Am Dienstagabend hatte es seine Besitzerin kurzzeitig gesichtet. Bis auf zehn Meter sei sie an das Tier herangekommen, doch dann sei Paul geflüchtet, berichtet sie. Auch eine Betäubung mit einem leichten Narkosemittel hat nicht geholfen. Bis das Mittel zu wirken begann, war das Tier bereits wieder über alle Berge, hieß es. Das Narkosemittel ist so dosiert, dass es nur eine halbe Stunde wirkt. Die Besitzerin hat die Suche nach Paul inzwischen wieder aufgenommen, hieß es am Mittwoch.