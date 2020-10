Dass in Thüringen Kängurus ausbüxen, ist keine Seltenheit: Zuletzt war Känguru Speedy im Juni dieses Jahres in Sonneberg "enthüpft". Der "Wiederholungstäter" war aus dem Tierpark ausgebrochen und vergnügte sich anschließend in einer Gartenanlage.

Ein Känguru (Symbolbild). Bildrechte: IMAGO

2018 wurde ein Känguru aus Meuselwitz im Altenburger Land zwei Wochen lang vermisst. Damals war das Känguru verschwunden, nachdem Unbekannte den Weidezaun zu seiner Koppel zerschnitten hatten, um an eine Spendenbox zu kommen.



2016 ist ein offensichtlich bahnbegeistertes Känguru in Erfurt mehrfach ausgebüxt. Das Känguru hatte damals einen "Ausflug" zu einer Bahnstrecke unternommen. Anschließend hüpfte das Tier in Begleitung von Beamten "selbstständig ins heimatliche Gehege" in einem nahegelegenen Gartengrundstück zurück, wie die Polizei damals sagte.