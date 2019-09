Katrin Sergejew ist Thüringens Unternehmerin des Jahres. Sie erhielt am Donnerstagabend, auf dem Unternehmerinnentag in Erfurt, den Emily-Röbling-Preis. Die Auszeichnung ehrt ihre Erfolge als Modedesignerin und Geschäftsfrau.

Mit 23 schloss sie ihr Studium ab, mit 24 gründete sie ihr eigenes Modelabel: Kaseee. Das war 2007. Inzwischen gehören zu Kaseee sieben Mitarbeiter, eine Auszubildende und zwei Läden in Weimar und Jena. Katrin Sergejew sprüht vor Energie. Jedes Jahr entwirft sie eigene Kollektionen, die schon auf vielen Laufstegen zu sehen waren, unter anderen in Paris, Zürich, Riga oder Berlin. Oft wurde sie dafür ausgezeichnet. 2007 beispielsweise mit dem Baltic Fashion Award. 2015 war Kaseee bei der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin.