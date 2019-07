Der Fluss Ilm im Weimarer Land ist an einigen Stellen komplett versiegt. In Kranichfeld, Buchfart und Oettern ist das Flussbett ausgetrocknet. Anwohner berichten von einem Zustand, der seit mehr als 60 Jahren nicht dagewesen sei. Auch die zuständige Behörde, die Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie, hat an den Stellen, wo überhaupt noch Wasser vorhanden ist, Niedrigstände gemessen. Allerdings handele es sich nicht um Extremwerte, so Ralf Haupt von der Behörde.