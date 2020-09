Jena | Großobringen Geschwisterpaar wird vermisst

Mit einem Großaufgebot sucht die Polizei nach einem vermissten Geschwisterpaar aus Jena. Ein elfjähriges Mädchen und ihr 14-jähriger Bruder sollten am Dienstag in Großobringen im Weimarer Land in Obhut genommen werden.

Die Polizei vermutet, dass die Kinder zusammen an einem Ort sind und bittet um Hinweise. Bildrechte: imago/Jochen Tack