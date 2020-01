Der Kindergarten "Waldstadt" im Weimarer Ortsteil Schöndorf bleibt bis einschließlich Mittwoch geschlossen. Grund ist ein Krätzebefall. Die Milben würden jetzt bekämpft, heißt es vom Träger, der Hufeland-Trägergesellschaft (HTG). Alle Gegenstände aus Stoff sollen heiß gewaschen werden. Außerdem werden Kuscheltiere für zwei Wochen in Säcke gepackt und eingefroren, um die Schädlinge gänzlich abzutöten. Teppiche werden entsorgt. Die 125 Kinder können wegen der großen Ansteckungsgefahr in keinem anderen Kindergarten betreut werden. Trotz verschärfter Hygieneregeln ließ sich der Ausbruch der Krankheit nicht eindämmen.

Am Dienstag und Mitwoch soll ein Reinigungsdienst die gesamte Einrichtung umfassend desinfizieren. Erste Verdachtsfälle hatte es bereits kurz vor Weihnachten gegeben. Diese hätten sich aber nicht bestätigt, sagte Rudolf Dewes, HTG-Geschäftsführer. Im neuen Jahr seien allerdings die ersten, auch von Ärzten bestätigten Fälle aufgetreten.

Isabelle Oberbeck, Amtsärztin der Stadt Weimar, geht davon aus, dass nach der Schließzeit keine lebenden Milben mehr in der Einrichtung auftreten. Nicht auszuschließen sei, dass sich die Krankheit aber innerhalb der betroffenen Familien weiter ausbreitet. Man sei mit den Eltern im Gespräch, sagte die Amtsärztin. Ab Donnerstag soll der Kindergarten wieder öffnen.

"Krätze war nie weg", sagte Susanne Glasmacher, Pressesprecherin des Robert-Koch-Instituts (RKI). "Die Krankheit war bloß nicht so im Fokus." Es gibt keine bundesweite Meldepflicht für Krätzefälle. Nur Erkrankungen aus Gemeinschaftseinrichtungen, wie Kindergärten, Pflegeheime und Obdachlosenheimen, werden an die Gesundheitsämter gemeldet. Daher gibt es keine bundesweiten Statistiken. "Aufgrund von Krankenhausdiagnosen können wir aber langjährige Zyklen feststellen, deren Ursachen nicht bekannt sind", so Glasmacher. Auch gebe es große regionale Unterschiede.