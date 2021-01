Gips, Ton, Stein - vieles, sagt die 40-Jährige, habe sie ausprobiert. Am Ende war es das Papier! Formen der Natur inspirieren sie zu ihren Arbeiten. Bei dem von ihr entwickelten Verfahren trägt sie in Leimung getauchtes Papier Schicht für Schicht auf. Das sei wie der Wachstumsprozess bei Korallen zum Beispiel. Und so wachsen die Skulpturen quasi in ihren Händen.

Ich brauche dieses Werkzeug aller Werkzeuge, die Hände, um wirklich kreativ gestalten und das auch fühlen zu können. Philine Görnandt

Es ist ein sehr langwieriger Prozess, denn die Schichten dürfen nicht zu schnell und auch nicht zu langsam trocknen. Dabei trägt eine scheinbar zarte Lamelle bis zu 40 Papierschichten in sich. Das Papier schöpft die Künstlerin zum Teil selbst, sie verwendet aber auch speziell für sie gefertigtes. In Arbeit sind immer mehrere Objekte gleichzeitig. Denn bis sie fertig sind, vergehen Tage, mitunter auch einige Monate, was immer von der Größe der Objekte abhängt.

Künstlerin zieht von Jena nach Apolda

Seit zehn Jahren, erzählt Philine Görnandt, kann sie von ihrer Kunst, zu der sie auf Umwegen kam - leben. Sie stammt aus einer Thüringer Maler- und Musikerfamilie. 1980 in Jena geboren erlernt sie zunächst in Weimar den Beruf der Restaurantfachfrau. Später wechselt sie in den Bereich Künstler-Organisation und Management. Besucher des Ateliers können sich die Arbeiten gemütlich vom Sofa aus anschauen. Bildrechte: MDR/Anke Preller

Mit 30 besinnt sie sich ihrer künstlerischen Wurzeln, probiert und experimentiert viel - bis sie das Papier als ihren Werkstoff für sich entdeckt. Das erste Atelier in einer Scheune in Jena ist schnell zu klein. Da kommt 2015 das Angebot, in die Kulturfabrik Apolda umzuziehen, gerade recht. Das 100 Jahre alte Industriegebäude mitten in der Stadt war 2012 vor dem Abriss gerettet und als Künstler- und Atelierhaus wiederbelebt worden.

Der Standort sei perfekt, sagt sie, innerhalb weniger Stunden könne sie von hier aus überall sein - ob auf Kunstmessen oder Ausstellungen in Nürnberg, Erlangen, Wiesbaden, Frankfurt oder Berlin.

Ich schätze einfach unglaublich die Atmosphäre dieser alten Fabrik. Die Ruhe zum Arbeiten und auch das Potenzial, das sie bietet, um daraus etwas zu entwickeln. Philine Görnandt

Neuer Mietvertrag in Vorbereitung

So hat sie ihr riesiges Atelier auch in eine Galerie, einen Begegnungsort verwandelt. Besucher können sich ihre Arbeiten gemütlich vom Sofa aus anschauen, mit einem Glas Prosecco in der Hand. Auch Salon- und Genussabende kann sie sich hier vorstellen. Ein Klavier steht schon bereit.

Doch ihre Pläne reichen noch weiter. Denn in diesem Jahr übernimmt sie die Leitung der Kulturfabrik. Als ehrenamtlich tätige Verwalterin und Kreativdirektorin in einem will sie das Künstler- und Atelierhaus weiterentwickeln und so seine Zukunft sichern. Denn der Zehn-Jahres-Vertrag für die Kulturfabrik läuft Ende 2021 aus. Die Stadt Apolda als Eigentümerin sei froh, mit ihr zusammen eine Lösung gefunden zu haben, sagt Philine Görnandt - und lasse ihr weitgehend freie Hand. Die Künstlerin plant weitere Ateliers einzurichten. Bildrechte: MDR/Anke Preller

Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand (parteilos) bestätigt das. Ein neuer Mietvertrag für die Kulturfabrik sei in Vorbereitung und solle demnächst mit ihr abgeschlossen werden. Das Konzept, das Philine Görnandt auch schon dem Kultur- und Sozialausschuss vorstellte, sei vielversprechend. Eisenbrand ist froh, dass es für die Kulturfabrik auch über das Jahr hinaus eine Perspektive gibt.

Neue Pläne für Kulturfabrik Apolda

Die Künstlerin plant, in der leeren dritten Etage vier oder fünf weitere Ateliers einzurichten. Nur durch mehr Mieteinnahmen seien die Betriebskosten für das große Gebäude abzudecken. Zunächst will sie sich um Fördergelder bemühen - für Zwischenwände und zusätzliche Heizkörper. Die zweite Etage, schwärmt sie, soll das "Kulturherz" der Fabrik bleiben, der perfekte Raum für Ausstellungen und Veranstaltungen.

Da in Pandemie-Zeiten an große Formate kaum zu denken ist, will Philine Görnandt mit der Kulturfabrik andere Wege gehen und ab dem Frühjahr Corona-kompatibel kleine feine Veranstaltungen anbieten.