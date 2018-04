Landesgartenschau Apolda - ein Jahr danach

Mehr als 366.000 Gäste hatten im vergangenen Jahr die Landesgartenschau in Apolda besucht. Apolda feierte am Sonntag den Jahrestag ihrer Eröffnung. Aus diesem Anlass wird in der Herressener Promenade eine Stele eingeweiht. Sie zeigt den Umriss des Parks.

Die Stele soll für immer an die Landesgartenschau 2017 erinnern. Bildrechte: Wolfgang Rehwald/MDR

Die Stadtführer hatten sich auch etwas besonderes ausgedacht - "Apolda to go". Dabei handelt es sich um einen Stadtrundgang der etwas anderen Art.

Es gab zehn Stationen im ganzen Stadtgebiet verteilt und an jeder Station war ein Gästeführer postiert, der dann jeweils zur vollen und halben Stunde etwa 20 Minuten erzählte - Anekdoten und Geschichtliches vor allem.



Dieses Fest soll jetzt zur Tradition werden, sagte Apoldas Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand. Jedes Jahr wolle man am 29. April an die erfolgreiche Landesgartenschau erinnern. Bis zum 24. September hatte sie im letzten Jahr geöffnet. Apolda habe einen Schwung mitnehmen können, von dem die Stadt noch Jahre profitiert, hieß es.