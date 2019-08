Verkehr A4 bei Nohra: Brennender Batterie-Lkw sorgt für Stau

Ein mit Batterien beladener Lastwagen ist am Mittwochmorgen auf der A4 bei Nohra in Brand geraten. Das Feuer ist mittlerweile gelöscht. Wegen Bergungsarbeiten bleibt die Fahrbahn in Richtung Frankfurt länger gesperrt.