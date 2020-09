In Kranichfeld im Weimarer Land ist am Montag ein 40-Tonner an einem Haus hängengeblieben. Nach Angaben der Polizei in Erfurt fuhr der Fahrer des Sattelzuges in eine viel zu enge Gasse und blieb dort an einem Dach hängen.

Missglücktes Manöver eines Lastwagenfahrers in Kranichfeld. Bildrechte: MDR/Bernd Rödger