Modellprojekt Lebenshilfe-Wohnheim in Apolda wird zum Appartementhaus

20 Jahre lang gab es in der Jägerstraße ein Wohnheim für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Ein 15-köpfiges Team der Lebenshilfe hatte die 17 Bewohner rund um die Uhr im Auge, es gab ein Büro im Haus und eine Werkstatt mit zehn Arbeitsplätzen. Die Zimmer waren klein, fünf davon sogar Duchgangszimmer. Besucher mussten sich anmelden, jeder Bewohner um 22 Uhr im Haus sein.

Umdenken bei der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen

Als dann 2008 die UN-Behindertenrechtskonvention in Kraft getreten ist, hat das an vielen Stellen ein Umdenken bewirkt. Die Menschen mit Behinderungen sollten nicht mehr vordergründig versorgt werden, sondern ihre Wünsche und Ziele sollten stärker in den Fokus der Arbeit rücken. Heike Jordan vom Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda: "Wir trauen den Menschen zu wenig zu, sie können viel mehr, als wir wissen. Natürlich ist es oft einfacher, Dinge für hilfebedürftige Menschen einfach zu erledigen. Aber damit werden sie verunselbstständigt." Das Gegenteil ist heute Anspruch ihrer Arbeit. "Personenzentrierte Hilfe" nennt Jordan das.

UN-Behindertenrechtskonvention Das "Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen" ist ein Menschenrechtsübereinkommen der Vereinten Nationen, das am 13. Dezember 2006 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen beschlossen wurde und am 3. Mai 2008 in Kraft getreten ist. Die UN-Behindertenrechtskonvention beinhaltet - neben der Bekräftigung allgemeiner Menschenrechte auch für behinderte Menschen - eine Vielzahl spezieller, auf die Lebenssituation behinderter Menschen abgestimmte Regelungen.

Modellprojekt läuft seit 2017

Umgesetzt werden diese neuen Gedanken im Modellprojekt "Ambulantisierung". Das spektakulärste Beispiel entsteht derzeit in der Jägerstraße in Apolda, dort wird das ehemalige Wohnheim in ein Appartementhaus umgewandelt. Seit 2019 laufen die Bauarbeiten, allein die Lebenshilfe hat bisher 650.000 Euro Eigenmittel investiert. In der ehemaligen Werkstatt im Erdgeschoss sind barrierefreie Räume entstanden.

Mehr Privatsphäre und mehr Lebensqualität für Bewohner

Ab 1. Dezember werden die zwölf neuen Wohnungen nach und nach bezogen. Derzeit riecht es noch nach Farbe, die Treppengeländer müssen noch angeschraubt werden und auch die Lichtschalter fehlen noch. Trotzdem wird auf der Baustelle schnell klar, was anders ist - keine Durchgangszimmer mehr, kein Büro, kein Gemeinschaftsraum, keine dauerhafte Kontrolle. Wie alle anderen Mieter auch haben die künftigen Bewohner hier eigene Klingeln, eigene Briefkästen und die Mitarbeiter der Lebenshilfe müssen, wenn sie ihre Klienten sehen wollen, einen Termin machen. Dieses Projekt ist einmalig in Thüringen.

Das ist ein Quantensprung in der Behindertenhilfe. Heike Jordan