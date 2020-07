Über Thüringen ist das Phänomen der Leuchtenden Nachtwolken aufgetreten. Am Sonntagabend waren etwa in Blankenhain im Weimarer Land nach Sonnenuntergang Wolken in großer Höhe zu sehen, die - von der Sonne angestrahlt - trotz Dunkelheit silbrig-perlmuttartig schimmern. Für diese Naturerscheinung bedarf es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes Wolken in einer großen Höhe von 83 Kilometern und einer Sonne mit einem Stand zwischen 6° und 16° unter dem Horizont. Das Licht der Sonne wird von den Wolken noch reflektiert, während der Himmel bereits fast schon oder noch dunkel ist.

Leuchtende Nachtwolken über Blankenhain im Weimarer Land am Abend des 5. Juli 2020. Bildrechte: MDR/Stefan Eberhardt