Zwei Jahre nach einem verhinderten Rechtsrock-Konzert in Magdala (Weimarer Land) zahlt die Stadt Schadensersatz an einen rechtsextremen Konzertveranstalter. Nach Angaben von Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) hat sich die Kommune in einem Vergleich verpflichtet, 25.000 Euro an den Veranstalter zu zahlen. Laut Landgericht Erfurt ist der Vergleich rechtskräftig. Weder die Stadt Magdala noch die Verwaltungsgemeinschaft Mellingen, zu der sie gehört, äußerten sich zu dem Vergleich.