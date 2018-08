Teile des Geländes für Rechtsrock-Konzert gesperrt

In Mattstedt (Kreis Weimarer Land) sind nach Angaben des Innenministeriums große Teile eines geplanten Neonazi-Konzertgeländes für Besucher gesperrt worden. Das teilte ein Sprecher am Donnerstagnachmittag mit und berief sich unter anderem auf einen Beschluss des Amtsgerichtes Apolda. Es handelt sich um Grundstücke, die dem Bund gehören.

In Mattstedt planen Neonazis unter dem Titel "Rock gegen Überfremdung" eine politische Veranstaltung, zu der neben mehreren Szenebands auch Redner rechtsextremistischer Organisationen erwartet werden. Auf rechtsradikalen Internetseiten heißt es, das brach liegende Gelände biete Platz für 20.000 Menschen. Man wolle das gleichnamige Konzert im vergangenen Jahr in Themar mit knapp 6.000 Neonazis übertreffen. Es gilt als größte derartige Veranstaltung in der Geschichte der Bundesrepublik. Bis Donnerstag waren laut Landratsamt 2.000 Tickets für die Veranstaltung in Mattstedt verkauft.