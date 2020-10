Die Produktion von Masken hat einige Firmen über Wasser gehalten, so auch Kaseee in Apolda. 1.500 Stück pro Woche haben Designerin Katrin Sergejew und ihr Team genäht. "Acht Wochen lang haben wir nichts Anderes gemacht, haben sogar die Wochenenden durchgemacht", berichtet Sergejew.

Stammkunden hätten ihr die Treue gehalten. In Größenordnungen hätten sie Mund-Nasen-Schutz-Pakete bei ihr geordert. Nur so gelang es der Unternehmerin, keine ihrer Mitarbeiterinnen in Kurzarbeit schicken zu müssen. Inzwischen sind die Läden wieder geöffnet und es wird wieder gekauft. Die Festmode allerdings bleibt hängen.