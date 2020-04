Klare, strahlende Farben, große Muster, Blumen, Military Look - das ist jetzt Trend. Doch auf Mode haben in der Corona-Kreise nur wenige Lust. "Normalerweise stricken wir Kollektionen für prominente Designer", sagt Gerald Rosner, Geschäftsführer der Apoldaer Strickchic GmbH. Die aber bestellen momentan nichts, weil auch ihre Geschäfte geschlossen sind und der Umsatz fehlt. So ist bei Strickchic das Geschäft mit der Auftragsproduktion mit Beginn der Corona-Krise um bis zu 30 Prozent eingebrochen.

Maskenproduktion schnell angelaufen

Produktion bei Strickchic in Apolda: Die Masken hier werden genäht, nicht gestrickt. Bildrechte: MDR/Antje Kirsten Dass Rosner seine 25 Mitarbeiter nicht in Kurzarbeit schicken muss, liegt an der Maskenproduktion. "Nein", sagt er lachelnd, "sie werden nicht gestrickt, auch wenn wir das wirklich probiert haben".



Das Unternehmen hat Baumwollstoff und Polypropylen für die Innenseite der Masken gekauft und produziert am Tag rund 200 Stück. Strickchic wäre nicht ein Modeunternehmen, würde es nicht auch hier Masken mit dem modischen Pfiff fertigen. Sie sind weiß mit schwarzen Gummibändern. Komplett einstellen musste Strickchic seine Kaschmirproduktion. "Nicht einen einzigen Pullover können wir im Moment stricken. Es fehlt das Garn", sagt Rosner. Das Kaschmir kommt aus Italien. Die Italiener beziehen es aus Bulgarien. Die Lieferkette ist abgebrochen.

Großer Einschnitt in der Modewelt

Katrin Sergejew Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Auch beim Apoldaer Designlabel Kaseee rettet sich Unternehmerin Katrin Sergejew mit der schnell aufgenommenen Maskenproduktion über die Runden. Sie hat mit ihren sechs Mitarbeitern unter anderem für die Stadtwerke in Eisenberg, für Seniorenheime und für die Initiative "Innenstadt" in Jena genäht. "Statt eines Kleides kaufen die Leute eben Mundbedeckung", sagt sie. Die Designerin erwartet einen großen Einschnitt in der Modewelt nach Corona: Die langen Vorbestellungszyklen wird es künftig nicht mehr geben.

Mundschutz als Accessoire

Davon ist auch die Erfurter Modeunternehmerin Annette Bendler überzeugt. "Die Modewelt wird sich nach Corona völlig ändern", schätzt sie - und ist froh darüber.

"Normalerweise würde im April/Mai die Pre-Fall-Kollektion ausgeliefert, die Vorboten der Herbstkollektion. Das braucht nun wirklich kein Mensch, das ist unakzeptabel und unzeitgemäß", so Bendler. Der Bestellrhythmus werde nach Corona endlich an die Bedürfnisse der Einzelhändler und der Kunden angepasst. Das sei längst überfällig. "Jetzt ist es Zeit umzudenken". So sei ihre Frühjahrskollektion im Dezember 2019 ausgeliefert worden, so eine lange Vororder wird nach Corona-Geschichte sein, hofft sie. Nach den Erfahrungen in der Corona-Krise werde sich kein Händler mehr Kollektion der übernächsten Saison ins Lager legen. Eines aber wird wohl das Accessoire der nächsten Modenschauen: Mundschutz. Der wird dann passend zum Anzug oder Kleid verkauft.

Technische Textilien nicht gefragt

Während die Modehersteller auf die Krise schnell und flexibel reagieren konnten, stehen die Hersteller technischer Textilien nach Angaben des Verbandes der Nordostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie vor einem Scherbenhaufen.