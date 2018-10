Rechtsrockkonzert findet nicht in Magdala statt

Das für Freitag und Samstag geplante Rechtsrockkonzert kann nicht in Magdala stattfinden. Nach Angaben der Thüringer Polizei hat die Stadt Magdala am Freitag vor dem Amtsgericht Weimar ein Nutzungsverbot des einzigen Weges zu dem Konzertgelände erwirkt. Der Weg gehört der Stadt Magdala. Die Veranstalter müssen das Konzertgelände jetzt auf Anordnung der Polizei umgehend verlassen.

Der Anmelder hatte das Konzert als politische Versammlung sowohl in Magdala als auch auf dem Marktplatz in Apolda angemeldet. Das Konzert soll nun offenbar in Apolda stattfinden: Unmittelbar nach der Entscheidung des Amtsgerichts Weimar reichte der Anmelder vor dem Verwaltungsgericht Weimar einen Antrag ein, Auflagen des Landratsamts als Versammlungsbehörde für Apolda außer Kraft zu setzen. Damit war der Anmelder auch erfolgreich - ähnlich wie bereits am Donnerstag für Magdala.