Herr Spengler, es gibt immer wieder schwere Unfälle mit zum Teil erschütternden Bildern. Können Sie da als Seelsorger das Berufliche professionell trennen oder geht Ihnen das auch noch nahe?

Ulrich Matthias Spengler: Das geht mir auch nahe. Da ist dieser doppelte Schritt, dass ich nicht einfach der coole Macher bin, sondern auch der Mensch, der betroffen ist - und dann aber, wenn ich gebraucht werde, anders agieren kann. Das ist auch die Kombination in einem Pfarramt: Dass man ein Mensch mit Gefühlen ist und nah bei den Menschen sein kann, aber eine Funktion erfüllt. Wenn ich ein kleines Kind beerdigen muss, dann ist meine Aufgabe, Stütze für die Angehörigen zu sein. Da kann ich nicht in Tränen zerfließen, dafür brauche ich einfach andere Orte.

Die Helfer begeben sich bewusst in schwere Situationen. Wie können sie sich auf so etwas vorbereiten?

Also, es gibt die mentale Vorbereitung: Die Bilder, die jetzt kommen, werden eine Herausforderung. Durch die Tatsache, dass ich damit rechne, gehe ich anders heran. Wir haben in der Begleitung von Menschen oft die Erfahrung gemacht, dass die überraschende Konfrontation sehr tief geht. Zur Illustration eine Geschichte von einem schweren Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer: Die Einsatzkräfte haben das sehr professionell, distanziert erledigen können. Sie haben den Verstorbenen geborgen und er ist in einen Sarg gekommen. Und dann geht eine Einsatzkraft noch einmal an der Unfallstelle vorbei - und es liegt vor einem Auto ein Finger. Und der Finger hat der Person die Beine weggezogen. Weil das passte nicht mehr. Das gehörte da nicht hin. Das war unvorbereitet. Die anderen Bilder waren eigentlich schlimmer, aber das war diese Schocksituation.

Daneben hat jeder auch so seinen Modus, sich noch einmal umzuziehen, weil die Kleidung eine Rolle schafft. Wenn ich meine Notfallseelsorge-Weste überziehe, bin ich nicht mehr Herr Spengler, sondern der Notfallseelsorger und mache die Rolle damit optisch deutlich. Das ist ein Teil der Vorbereitung. Dazu gehört auch, etwas zu trinken und zu essen, damit man physisch durchhält.

Gibt es auch Kurse, in denen man auf so etwas vorbereitet wird?

Ja, das gibt es. Wer als Notfallseelsorgender arbeitet, muss eine Ausbildung absolvieren, in der die Grundlagen gelehrt werden: Was ist Tod, was ist Sterben? Wie agiere ich an dem Ort, an dem es nötig ist? Dann auch Selbstschutz und psychische Gesundheit: Wie gehe ich nach dem Einsatz damit um? Da ist es ganz wichtig zu wissen, welche Dinge mir guttun. Schwimmen, mit dem Hund raus, einen schönen Film gucken, ein klassisches Konzert hören, in die Wanne legen. Da hat so jeder seins.

Für Außenstehende ist die Aufgabe nur schwer nachvollziehbar. Umso interessanter ist die Frage: Wie wird man denn eigentlich Notfallseelsorger?