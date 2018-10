Gericht lehnt Auflagen für Neonazi-Konzert in Magdala weitgehend ab

Das geplante Neonazi-Konzert in Magdala zwischen Weimar und Jena darf an diesem Wochenende nahezu wie geplant stattfinden. Das Thüringer Oberverwaltungsgericht lehnte in der Nacht zum Freitag fast alle von den Behörden erlassenen Auflagen ab. Demnach dürfen auch "bestimmte" Musikgruppen auftreten und alkoholische Getränke ausgeschenkt werden. Das Verwaltungsgericht billigte lediglich, dass das Konzert an beiden Tagen um 22.30 Uhr enden muss. Das sei im Interesse der Anwohner geboten.