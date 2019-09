Glücklich am Ziel und zusammen. Die beiden Freundinnen Regine Reisinger und Andrea Krug.

Glücklich am Ziel und zusammen. Die beiden Freundinnen Regine Reisinger und Andrea Krug. Bildrechte: MDR/Conny Mauroner

Tonndorf | Winden (Westerwald) Ein Ritt, der verbindet – Zwei Freundinnen reiten von West nach Ost

30 Jahre Grenzöffnung kann man mit viel Getöse und knallenden Sektkorken feiern, oder aber ganz anders. So wie Regine Reisinger und Andrea Krug - die Eine in Winden/Westerwald, die Andere in Tonndorf im Weimarer Land zu Hause.





von Conny Mauroner