In Apolda ist ein Polizist von einem Autofahrer angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Jenaer Polizei am Freitagmorgen mitteilt, entkam der Autofahrer. Es werde nach einem 39-Jährigen gefahndet. Die Beamten hätten den Autofahrer am Donnerstagabend in Apolda kontrollieren wollen. Statt anzuhalten, habe der Fahrer Gas gegeben und sei geflohen. In einer Straße im Stadtgebiet von Apolda hätten die Polizisten versucht, den Fahrer erneut zu stoppen. Das Auto habe zunächst angehalten. Als sich einer der Beamten dem Wagen von hinten genähert habe, sei der Fahrer rückwärts gefahren und habe den Polizisten erfasst. Dieser habe sich zunächst zur Seite retten können. Ber Autofahrer habe jedoch erneut zurückgesetzt und sei über die Beine des Beamten gefahren. Der Polizist kam wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Warum der Autofahrer kontrolliert werden sollte, war zunächst nicht zu erfahren.

Polizeibeamte in Uniform und zivil am Tatort in Apolda. Bildrechte: MDR/Johannes Krey