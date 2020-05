Klimawandel In Thüringen boomt privater Brunnenbau

Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum. Das uralte Volkslied könnte heute umgetextet werden, denn die Brunnen gibt es inzwischen in vielen privaten Gärten, also hinterm Tore. Kurz um, das Brunnengeschäft boomt, sagt Brunnenmeister Matthias Schreier. Mit seinem Sohn Sebastian betreibt er das Handwerk seit Jahrzehnten und sagt: "Das ist wie mit Weihnachten, kurz vorm Fest stürmen alle los und holen sich die Weihnachtsbäume. Wenn es super schönes, warmes Wetter ist und alles vertrocknet, rufen alle an und wollen Brunnen bohren".

Volle Auftragsbücher

Die Auftragsbücher der Springbrunnenfirma in Nermsdorf im Weimarer Land sind voll. Die Firma bohrt Brunnen mit Firmenpartnern in Thüringen, aber auch in angrenzenden Bundesländern und baut vor allem auch Springbrunnen für Städte, Gemeinden und private Auftraggeber.

Allerdings sehen die Brunnenmeister den Boom eher kritisch. Sie fürchten, dass es damit wohl in einigen Jahren auch per Verordnung vorbei sein könnte. Immer tiefer müsse gebohrt werden, um auf eine wasserführende Schicht zu stoßen, sagt Sebastian Schreier. Und es komme in der derzeitigen Klimasituation mit dem wenigen Regen auch kaum Frischwasser dazu.

Die Brunnenbauer Sebastian (lks) und Matthias Schreier. Bildrechte: MDR/Antje Kirsten Die Wasserbehörden würden mittlerweile auch genauer hingucken als früher und kontrollieren, wieviel Wasser dem Grundwasser entzogen wird. Der Brunnenbesitzer muss die abzunehmende Jahres-Wassermenge schon beim Brunnenbau der Unteren Wasserbehörde angeben.

Landesamt rechnet mit Entnahmeverboten

Das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz sieht den Trend zum privaten Brunnenbau kritisch. Auch wenn der Behörde keine aktuellen Zahlen vorliegen, so stellt die Obere Wasserbehörde als Fachaufsicht seit vergangenem Jahr "erhöhte Aktivitäten hinsichtlich der Anzeigen von privaten Bohrbrunnen im Zusammenhang mit Ablehnungsentscheidungen der unteren Wasserbehörden" fest. "Wird sich der Trend der aufgrund der Trockenheit sinkenden Grundwasserneubildung in den kommenden Jahren verfestigen, wird es regional zu Einschränkungen bei der Entnahme kommen müssen", sagte Sprecher Lutz Baseler MDR THÜRINGEN. Für den Brunnen im eigenen Garten rückt schwere Technik an. Bildrechte: Monika Werner

Empfindliche Bußgelder

Wer sich für Brunnenbohren entscheidet, muss das bei der Unteren Wasserbehörde, bei der Stadt oder dem Landratsamt, anzeigen. Andernfalls drohen Bußgelder von bis zu 50.000 Euro. Ein nicht angemeldeter Gartenbrunnen zur Bewässerung gilt als Ordnungswidrigkeit. Die Wasserbehörde setzt auch das Limit der jährlichen Wasserentnahme fest.