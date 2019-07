Landgericht Erfurt Stadt Magdala unterliegt gegen Rechtsrock-Veranstalter

Die Stadt Magdala im Weimarer Land hat im Streit um ein geplatztes Rechtsrock-Konzert am Donnerstag eine juristische Schlappe hinnehmen müssen. Auch in zweiter Instanz hat das Landgericht Erfurt dem Veranstalter Recht gegeben. Hintergrund war ein gesperrter Feldweg, der im vergangen Jahr der einzige Zugang zum Veranstaltungsgelände war. Die Stadt hatte die Nutzung des Weges untersagt. Das Amtgericht Weimar sprach daraufhin eine einstweilige Verfügung aus und das Konzert in Magdala platzte.