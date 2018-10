Kontrollen der Polizei: Neonazi-Konzert findet in Magdala statt

Das ursprünglich in Apolda geplante Neonazi-Konzert findet am Samstag in Magdala statt. Das hat die Thüringer Polizei am Donnerstag offiziell bestätigt. Deswegen werden ab Freitagmorgen einige Straßen rund um Magdala (Weimarer Land) gesperrt. Betroffen sind nach Polizeiangaben die Straßen nach Mellingen und nach Kleinschwabhausen. Der Verkehr wird umgeleitet. Außerdem kündigte die Polizei am Freitag und Samstag Kontrollen am Ortseingang von Magdala an. Im Fokus stehen demnach Autofahrer, die von der Autobahn kommen. Anwohner sollten ihren Personalausweis einstecken und nach alternativen Routen Ausschau halten.