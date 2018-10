750 Teilnehmer bei Rechtsrock-Konzert in Apolda

Auf dem Marktplatz in Apolda hat am Freitagabend ein improvisiertes Rechtsrock-Konzert mit 750 Teilnehmern stattgefunden. Diese Schätzung veröffentlichte die Thüringer Polizei in der Nacht zum Samstag. Das Konzert war als politische Versammlung für Freitag und Samstag sowohl in Apolda als auch im nahegelegenen Magdala angemeldet worden. In Magdala hatten die Veranstalter auf einer angemieteten Fläche ein großes Zelt aufgebaut. Wenige Stunden vor Beginn erwirkte die Stadt Magdala jedoch vor Gericht ein Nutzungsverbot des einzigen Zufahrtsweges zu dem Konzertgelände. Der Weg gehört der Stadt. Die Anmelder wichen daraufhin nach Apolda aus, mussten wegen der verwehrten Wegerechts aber den Großteil der Ausstattung in Magdala zurücklassen. Teilnehmer des als Versammlung angemeldeten Rechtsrockkonzerts auf dem Marktplatz in Apolda. Bildrechte: MDR/Axel Hemmerling

MDR-Reporter berichteten, das Konzert in Apolda habe ohne Bühne stattgefunden. Die Veranstalter bauten eine kleine Musikanlage auf. Getränke und Toiletten gab es nicht. Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) hatte sich am Freitagabend in Apolda überzeugt gezeigt, dass es wegen des nicht stattfindenden Konzerts in Magdala "Ärger in der Szene" geben wird. Die Besucher hätten Eintritt bezahlt und die dafür versprochene Leistung nicht bekommen. Das Konzert und eine Gegenveranstaltung mit etwa 100 Teilnehmern wurden von der Polizei abgesichert. Im Einsatz waren Thüringer Polizisten sowie Einheiten der Bundespolizei und aus Baden-Württemberg, Brandenburg und Niedersachsen.

Elf Anzeigen - 119 Personen kontrolliert

Die Polizei nahm am Freitagabend elf Anzeigen auf. Laut Landespolizeidirektion geht es in sechs Fällen um das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Drei Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz wurden geschrieben und zwei wegen Beleidigung. Zudem sei drei Personen ein Platzverweis erteilt worden. Von 109 Konzertbesuchern und 10 Gegendemonstranten sei die Identität festgestellt worden. Nach Beobachtungen von MDR-Reportern lösten sich beide Versammlungen in der Nacht ohne größere Zwischenfälle auf. Teilnehmer des Rechtsrockkonzerts in Apolda hebt den Arm zum "Hitlergruß". Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK