Polizei löst Rechtsrock-Konzert in Apolda auf

Zuvor hatten auf dem übrigen Marktplatz ein Herbstfest und eine Gegendemonstration stattgefunden. MDR THÜRINGEN-Reporter berichten, dass rund 450 Menschen an beiden Veranstaltungen teilgenommen haben. Am Nachmittag hatten zudem hunderte Gegendemonstranten die kleine abgesperrte Fläche für das Konzert besetzt. Gegen 16 Uhr hatte die Polizei dann diesen Teil des Marktplatzes geräumt, um den Rechtsextremisten den Zugang zum angemeldeten Veranstaltungsort zu ermöglichen.

Am Samstagvormittag hatten rund 130 Menschen an einem Gottesdienst gegen das Rechtsrockkonzert in der evangelischen Martinskirche in Apolda teilgenommen. Unter den Teilnehmern waren unter anderem Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), Innenminister Georg Maier (SPD) und Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne).