Zum Ende des Internationalen Bildhauersymposiums in Hohenfelden im Weimarer Land wird am Sonntagvormittag Deutschlands wohl höchste Holzskulptur präsentiert. Erna, wie sie die Künstler nennen, ist 15 Meter hoch und damit nach Veranstalterangaben die größte Skulptur ihrer Art, zumindestes in Thüringen.

Sie stellt eine füllige Dame mit Badekappe und Brille dar, die Arme gestreckt und fertig zum Sprung in den See. Einen Standplatz hat Erna noch nicht. Wie das Landratsamt in Apolda mitteilte, wurde noch keine Baugenehmigung erteilt. Man sei sich noch nicht einig über den endgültigen Standort. Initiator Hans Marcher hofft, die Figur in den kommenden zwei Wochen in Ufernähe aufstellen zu können.