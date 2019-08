Titelverteidiger Klaus-Dieter Knoll aus Jena Bildrechte: MDR/Thomas Kalusa

Thüringen ermittelt am Samstag den besten Schäfer. Der Landesverband Thüringer Schafzüchter und das Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden laden zum inzwischen 28. Thüringer Schäfertag ein. Vier Männer haben sich in regionalen Vorentscheiden für den Wettbewerb qualifiziert und auch Titelverteidiger Klaus-Dieter Knoll aus Jena tritt an.